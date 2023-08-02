У Чорному морі Росія тримає один корабель-носій крилатих ракет «Калібр» – ВМС

Росія тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні шість кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет. Такі дані надали Військово-морські сили Збройних сил України.

Повідомляється, що в Азовському морі РФ тримає один свій корабель.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби армія РФ завдала одного ракетного і 75 авіаційних ударів, а також атакувала ударними дронами – переважно київський регіон і Одещину.

Військові попереджають: ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.