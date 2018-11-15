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15 Листопад 2018, Київ 10:19
Новини | Міжнародні

Пожежі в Каліфорнії: щонайменше 56 людей загинули, 130 зникли

Нинішні пожежі, які тривають вже тиждень, призвели до найбільшої кількості жертв за всю історію Каліфорнії

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Жертвами пожеж на півночі американського штату Каліфорнія стали вже щонайменше 56 людей, повідомляє місцева влада.

Ще 130 – вважають зниклими безвісти. Більшість зі зниклих – жителі міста Парадайз, в якому жили 27 тисяч людей.

У цьому місті й довкола нього згоріли понад 8,9 тисячі будинків.

Нинішні пожежі, які тривають вже тиждень, призвели до найбільшої кількості жертв за всю історію Каліфорнії.

Від пожеж у Каліфорнії загинула щонайменше 31 людина – відео
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Від пожеж у Каліфорнії загинула щонайменше 31 людина – відео

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Влада штату повідомляє, що десятки тисяч жителів були змушені залишити свої будинки в умовах сильного вітру і посухи, які сприяли поширенню вогню, що випалив понад тисячу квадратних кілометрів лісів і житлових районів.

Напередодні місцева влада припустила, що на гасіння вогню може знадобитися три тижні.12 листопада президент США Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха.

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