Кількість жертв пожеж у Каліфорнії перевищила 40

Кількість загиблих через лісові пожежі в Каліфорнії, США, досягла 42, повідомила американська влада. Щонайменше 228 людей зникли безвісти. Майже всі загиблі – з району міста Парадайз на півночі штату.

Це найбільше число жертв за всю історію пожеж у Каліфорнії. Деякі тіла були знайдені в автомобілях, які були заблоковані вогнем. Чверть мільйона жителів штату змушені були залишити свої будинки.

Президент США Дональд Трамп оголосив штат Каліфорнія, де з 8 листопада тривають масштабні лісові пожежі, зоною великого стихійного лиха. Про це він написав у Twitter 12 листопада.

У Каліфорнії згоріли сотні квадратних кілометрів лісу, зруйновані тисячі будинків. При цьому побороти стихійне лихо поки що не вдається. Тисячі пожежників намагаються локалізувати пожежу, що вирує на північ від столиці штату, Сакраменто.

За прогнозами синоптиків, посушлива і вітряна погода, яка сприяє поширенню вогню, протримається ще щонайменше добу.

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