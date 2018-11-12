Кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросла до 31

В американському штаті Каліфорнія внаслідок лісових пожеж, за останніми даними, загинула 31 людина, повідомляє влада. Напередодні йшлося про 23 загиблих.

Тіла загиблих виявили у згорілих будинках й автомобілі. При цьому 228 людей вважають зниклими безвісти.

Пожежі називають найбільшими за кількістю жертв в історії штату.

За даними національної метеорологічної служби США, небезпечні погодні умови, що сприяють поширенню вогню, зокрема сильний вітер, зберігаються.

Президент США Дональд Трамп 10 листопада поклав провину за пожежі на керівництво штату. За його словами, лісові пожежі – результат «недбалого ставлення до охорони лісів». Він пригрозив призупинити федеральне фінансування лісової охорони Каліфорнії.

При цьому президент не згадав основну причину пожеж – щорічну посуху, яка сприяє швидкому поширенню вогню.

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