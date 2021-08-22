МЗС: ІТ-індустрія та аерокосмічна галузь будуть у «серці» візиту Зеленського до Каліфорнії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в перебігу візиту Володимира Зеленського до США президент відвідає штат Каліфорнія для зустрічей на тему співпраці в ІТ-секторі та аерокосмічній галузі. Про це Кулеба сказав у програмі «Суботнє інтерв’ю» на Радіо Свобода.

«Візит в Каліфорнію – це дуже важлива історія. Ще ніколи в історії президент України не літав на Тихоокеанське узбережжя США. Хоча саме там зосереджені високотехнологічні компанії, ІТ-сектор, аерокосмічна галузь. А це саме та сфера, де в України є дуже серйозні можливості. Ви знаєте, ми славимося своїм ІТ-сектором. І тому було ухвалене рішення, що ми летимо туди. Це дуже правильне рішення. Президент відвідає Каліфорнію. Там вже підтверджена зустріч з керівником одного з супертехнологічних гігантів, є ще інші зустрічі, які знаходяться у розробці», – сказав очільник МЗС.

Він додав, що мета візиту Зеленського на Тихоокеанське узбережжя – залучення інвестицій у високотехнологічні сектори української економіки і створення додаткового партнерства між американським і українським бізнесом.

У штаті Каліфорнія (США) розташована так звана Кремнієва долина, що славиться значною щільністю високотехнологічних компаній.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці місяця вирушає з візитом до США, де 31 серпня запланована його зустріч з американським президентом Джо Байденом у Вашингтоні.