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У Калінінградській області Росії затримали жінку за підозрою у підпалі військкомату

Інцидент стався 19 листопада. Фото ілюстративне
Інцидент стався 19 листопада. Фото ілюстративне

У західному російському ексклаві Калінінград затримали жінку за підозрою у спробі підпалу призовного пункту, повідомляє місцеве видання «Новый Калининград».

Інцидент стався 19 листопада, повідомив прессекретар регіонального уряду Дмитро Лисков, не розкриваючи при цьому особу жінки. За його словами, її мотиви з’ясовуються.

Телеграм-канал «Инцидент-Советск» опублікував відео, на якому видно, як жінка нібито кидає пляшку із запальною сумішшю в будівлю, знімає пожежу на телефон, а потім тікає. За даними каналу, жінка працювала кухарем у місцевому дитячому садку, пише Current Time.

З початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну та повʼязаної з нею мобілізації в різних містах Росії почастішали атаки на будівлі військкоматів, адміністрацій та обʼєкти залізниці. У Генштабі РФ заявили, що випадки підпалів військкоматів розцінюватимуться як теракти і каратимуться строком до 15 років позбавлення волі. Останнім часом суди кваліфікують такі дії саме як теракти, хоча в цих випадках і немає постраждалих.

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