Каллас пропонує створити платформу для звільнення цивільних українців, яких утримує РФ

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що Європейський Союз розглядає можливість створення спеціальної платформи для координації зусиль зі звільнення українських цивільних, яких Росія незаконно утримує на окупованих територіях.

«Ми багато говоримо про військовополонених і викрадених дітей, але є також цивільні, яких утримують на окупованих територіях. Це вчителі, журналісти та інші люди. Сьогодні тут присутні представники українських неурядових організацій, які працюють із цією проблемою. Ми також обговорюємо, що ще можемо зробити. Розглядаємо можливість створення спеціальної платформи, яка допоможе координувати зусилля зі звільнення цих людей, а також збирати інформацію про них», – сказала Каллас перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 13 липня.

Вона додала, що зібрати інформацію про незаконно утримуваних цивільних набагато складніше, ніж про викрадених Росією українських дітей.

У вересні 2025 року ЄС приєднався до міжнародної коаліції з повернення українських дітей, яку започаткували Україна і Канада у 2024 році. Коаліція координує міжнародні дипломатичні, юридичні та гуманітарні зусилля для повернення дітей, незаконно депортованих Росією.

За даними української влади, є підтверджені дані про понад 20 тисяч неповнолітніх, незаконно вивезених до Росії.

Що ж до дорослих цивільних, то, за словами уповноваженого Верховної Ради із прав людини Дмитра Лубінця, в російському полоні підтверджено перебування 1978 цивільних, але реальна їхня кількість може бути більшою, адже у реєстрі зниклих безвісти понад 16 тисяч таких людей.