Омбудсмен повідомив, скільки цивільних українців перебуває у російському полоні

Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у російському полоні підтверджено перебування 1978 цивільних, але реральна їхня кількість може бути більшою.



«За нашою інформацією, у російському полоні перебувають верифікованих 1978 цивільних. Чому я кажу верифікованих? У нас є чітке розуміння, що в Росії залишаються цивільні заручники, які неверифіковані. Яка їх кількість – можемо тільки здогадуватися», – сказав він на пресконференції.



Він зазначив, що у реєстрі зниклих безвісти понад 16 000 цивільних, а скільки ще у Росії може бути цивільних заручників, тобто неверифікованих – «можна лише припускати», але ця цифра «достатньо велика».

27 червня в Україну з російського полону повернулось ще семеро цивільних громадян – усіх їх сили РФ затримали у 2022 році.

За останніми даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за чотири роки додому вдалося повернути 9606 українських громадян – військових і цивільних.



