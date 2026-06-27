Лубінець: в Україну з російської неволі повернулося ще семеро цивільних

В Україну з російського полону повернулось ще семеро цивільних громадян, повідомив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець у телеграмі.

За словами омбудсмена, це результат його «прямої гуманітарної роботи» з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

«На рідну землю повернулися українці віком від 35 до 66 років. Усіх їх росіяни незаконно затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Щодо Київщини – це саме Бучанський район, де окупанти у 2022 році чинили звірства», – підкреслив уповноважений ВР.

Лубінець уточнив, що одного із українців російські військові викрали з дому лише тому, що його сини служать у ЗСУ. Іншого українця – по дорозі на роботу, куди він прямував у день російського вторгнення.

«Серед звільнених також доброволець, який у 2022 році приєднався до бригади «Ангели Тайри» в Маріуполі. Саме того дня разом із ним була затримана й Тайра, яку нам вдалося повернути додому раніше», – наголосив омбудсмен.

Раніше, 26 червня, Україна повернула з російського полону ще 160 українських військовослужбовців. За даними української влади, вони перебували у російській неволі ще з 2022 року.

За останніми даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за чотири роки додому вдалося повернути 9606 українських громадян – військових і цивільних.

Ввечері 4 червня Зеленський оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, запропонував визначити «чітку дату зустрічі», а також наголосив, що Україна також готова до обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх». Але Путін відхилив пропозицію Зеленського провести переговори.