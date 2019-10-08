У Росії продовжили арешт громадянину США Майклу Калві

Суд у столиці Росії Москві продовжив до 13 січня 2020 року домашній арешт засновнику інвестиційного фонду Baring Vostok Майклу Калві, повідомляють російські засоби інформації.

Раніше адвокати Калві просили суд відпустити їхнього підзахисного під підписку про невиїзд чи заставу в п’ять мільйонів рубів (близько двох мільйонів гривень). Сам американський бізнесмен також зазначив, що підписка про невиїзд «зможе задовольнити завдання слідства».

Калві обіцяв дотримуватися всіх умов домашнього арешту і заявив, що для нього втеча з Росії у зв’язку з кримінальною справою дорівнюватиме визнанню провини та самознищенню.

За звільнення Калві висловилися кілька відомих російських бізнесменів та чиновників.

Майкла Калві затримали 15 лютого. За версією слідства, він організував шахрайську схему розкрадання 2,5 мільярда рублів з банку «Східний».