Суд у Росії перевів американця Калві під домашній арешт

Суд у столиці Росії Москві 11 квітня погодився перевести обвинуваченого в шахрайстві голову інвестиційного фонду Baring Vostok Майкла Калві зі слідчого ізолятора під домашній арешт, повідомляють російські інформаційні агентства.

Про те, що слідство просить про переведення Калві під домашній арешт, стало відомо 10 квітня. На суді цю пропозицію підтримала прокуратура.

Сам Калві пообіцяв дотримуватися всіх умов домашнього арешту і заявив, що для нього втеча з Росії буде рівнозначна визнанню провини і самознищенню.

Калві вкотре заявив про свою невинуватість і наголосив, що його арешт став результатом бізнес-суперечки. «Те, що має вирішуватися у відкритому комерційному суді, стало предметом кримінального переслідування», – твердить Калві.

За звільнення Калві висловилися кілька відомих російських бізнесменів та чиновників.

Майкла Калві затримали 15 лютого. За версією слідства, він організував шахрайську схему розкрадання 2,5 мільярда рублів з банку «Східний».