Камбоджа: черепахи, які перебувають на межі зникнення, вперше відклали яйця у неволі

У Камбоджі вирощені у неволі рідкісні королівські черепахи, які перебувають на межі зникнення, вперше відклали яйця. Це стало великою перемогою для захисту цих тварин, повідомляє агентство France Press.

У вівторок Товариство охорони дикої природи (WCS) оголосило, що чотири королівські черепахи, виведені в неволі, і одна, яка була передана його природоохоронному центру в південно-західній провінції Кохконг в Камбоджі, успішно відклали 71 яйце.

«Це перший раз, коли самки королівських черепах в неволі відкладають яйця з тих пір, як ми почали роботу в центрі в 2006 році», – заявив менеджер проєкту з охорони природи WCS Сом Сітха.

Камбоджа є домом для кількох популяцій черепах, що перебувають під загрозою зникнення. Їх чисельність скоротилася через попит на цих тварин у В’єтнамі та Китаї, де їх вживають в якості делікатесів, а також використовують у традиційній медицині.

Королівські черепахи виявилися на межі зникнення через полювання та добування піску, які руйнують береги, на яких вони відкладають яйця. Шкода була такою серйозною, що у 2000 році у Камбоджі побоювалися, що вони зникли, та пізніше виявили їхні гнізда.

З огляду на рідкість цього виду в дикій природі, успішна кладка яєць вважається величезною перемогою для Камбоджі.

«Ми очікуємо, що незабаром зможемо розводити велику кількість королівських черепах в неволі і випускати їх назад в дику природу», – заявили у WCS.

Центр охорони рептилій Кохконга – єдиний в королівстві спеціалізований об’єкт зі збереження черепах – наразі там перебувають 192 королівські черепахи. 50 з них планують випустити у дику природу цього року.