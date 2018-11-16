Камбоджа: останні живі лідери «Червоних кхмерів» повторно засуджені до довічного ув’язнення

Останніх живих очільників камбоджійського руху «Червоні кхмери» Нуона Чеа та Кхієу Сампхана визнали винними в геноциді (зокрема геноциді меншин в’єтнамців і тямів), злочинах проти людяності і воєнних злочинах. Таке рішення 16 листопада ухвалив міжнародний трибунал, засудивши їх до довічного ув’язнення. У Камбоджі немає смертної кари.

Таке ж покарання Сампхан і Чеа вже відбувають за іншими вироками у справах про злочини проти людяності, пов’язані з насильницьким переміщенням та масовими зникненнями людей. Обидва чоловіки називають себе жертвами кримінального переслідування.

Комуністичний рух «Червоних кхмерів», до якого належали засуджені, утримував владу в Камбоджі з 1975-го по 1979 рік. Цей період відзначився масовими репресіями і стратами мирного населення, в першу чергу міського населення і інтелігенції.

За різними даними, внаслідок страт, голоду і хвороб загинули від 1,9 до 3 мільйонів людей. Очільник руху «Червоних кхмерів» Пол Пот помер у 1998 році.