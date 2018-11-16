Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
16 Листопад 2018, Київ 10:08
Новини | Міжнародні

Камбоджа: останні живі лідери «Червоних кхмерів» повторно засуджені до довічного ув’язнення

Кхієу Сампхан (ліворуч) і Нуон Чеа вже відбувають довічні терміни позбавлення волі за інші злочини, скоєні під час правління «Червоних кхмерів»

Дивитись коментарі

Останніх живих очільників камбоджійського руху «Червоні кхмери» Нуона Чеа та Кхієу Сампхана визнали винними в геноциді (зокрема геноциді меншин в’єтнамців і тямів), злочинах проти людяності і воєнних злочинах. Таке рішення 16 листопада ухвалив міжнародний трибунал, засудивши їх до довічного ув’язнення. У Камбоджі немає смертної кари.

Таке ж покарання Сампхан і Чеа вже відбувають за іншими вироками у справах про злочини проти людяності, пов’язані з насильницьким переміщенням та масовими зникненнями людей. Обидва чоловіки називають себе жертвами кримінального переслідування.

Комуністичний рух «Червоних кхмерів», до якого належали засуджені, утримував владу в Камбоджі з 1975-го по 1979 рік. Цей період відзначився масовими репресіями і стратами мирного населення, в першу чергу міського населення і інтелігенції.

За різними даними, внаслідок страт, голоду і хвороб загинули від 1,9 до 3 мільйонів людей. Очільник руху «Червоних кхмерів» Пол Пот помер у 1998 році.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG