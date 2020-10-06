У Росії влада допускає, що джерелом забруднення води на Камчатці міг бути полігон отрутохімікатів

Губернатор Камчатського краю Росії Володимир Солодов у ході виїзної наради на Халактирському пляжі заявив, що джерелом отруєння акваторії біля берегів півострова може бути Козельський полігон отрутохімікатів. Група фахівців вже прибула на полігон для проведення замірів, йдеться в повідомленні на сайті уряду регіону.

«Найбільш очевидна відповідь, де може бути джерело забруднення, це Козельський полігон отрутохімікатів. Прямо зараз там перебуває група фахівців, бере всі проби, аналізує цілісність конструкцій, проводить виміри», – розповів Володимир Солодов.

Голова регіону зазначив, що поблизу Козельського полігону отрутохімікатів представники контрольних органів мають обстежити і притоку річки Наличева, що впадає в акваторію Авачинської бухти.

Крім того, губернатор доручив організувати перевірку двох господарюючих суб’єктів, які потенційно могли бути причетні до викиду, – Камчатський водоканал і «Камчатськенерго».

Козельський полігон отрутохімікатів розташований поруч з однойменним вулканом приблизно за 35 кілометрів від Петропавловська-Камчатського. За даними з відкритих джерел, на законсервованому в 2010 році могильнику зберігається понад 100 тонн отрутохімікатів і пестицидів, у тому числі близько 20 тонн сполук миш’яку, похованих із 1979 по 1982 роки.

У кінці вересня очевидці повідомили про зміну кольору води на Халактирському пляжі на Камчатці. Серфери скаржилися, що після контакту з водою у них червоніли очі і з’являлося подразнення на шкірі. Місцеві жителі публікували в соцмережах фотографії мертвих морських тварин на березі.

Влада Камчатського краю розглядає три можливі причини забруднення води біля берегів півострова – це забруднення, пов’язане з діяльністю людини, природний вплив і сейсмічна активність.

Тим часом, фахівці Камчатгідромету за підсумками аналізів останніх проб відзначають відсутність нафтопродуктів у воді на одній із найбільш забруднених ділянок – Халактирському пляжі.

«Нова газета» з посиланням на свої джерела стверджує, що причиною забруднення може бути витік отрутохімікатів із ракетного полігону в Радигіно біля підніжжя вулкана Козельський.

За даними журналістів, в Радигіно з 1998 року зберігається близько 300 тонн ракетного палива, яке не було повністю утилізоване.