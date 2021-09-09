У Києві заклали камінь на місці побудови пам’ятника Іванові Франку

У Києві в четвер відбулася церемонія закладення каменю в сквері на розі вулиць Липської та Інститутської, де буде споруджена скульптурна композиція українському письменнику, поету, науковцю та публіцисту Іванові Франку.

Як повідомила пресслужба КМДА, композицію, яку зведе Міжнародний фонд Івана Франка, встановлять на місці демонтованого в рамках декомунізації пам’ятника Мануїльському.

«Внесок Івана Франка в українську культуру є неоціненним, він автор понад 6 тисяч літературних, публіцистичних та наукових творів. Писав кількома мовами, а переклад робив із 19 мов світу, зокрема, і східних. Спадок Івана Франка є одним із ключових надбань у становленні української нації. Тому важливо, що ми увіковічнимо Каменяра, віддамо шану його пам’яті і його справі», – сказав на церемонії мер Києва Віталій Кличко.

У свою чергу, правнук Франка Петро Галущак заявив, що «Франко належить не тільки своїй родині».

«Франко належить всій Україні, всім українцям. Невдовзі на цьому місці, у столиці, буде скульптурна композиція. Адже саме тут, у Києві, він одружився зі своєю дружиною. І я дуже задоволений, що маю можливість побачити закладення та освячення каменю і відчути, що тут увіковічнять пам’ять Івана Франка», – сказав Петро Галущак.

Про те, що у Києві вирішено встановити скульптурну композицію, присвячену Іванові Франку, стало відомо у серпні, незабаром після того, як помер останній онук Івана Франка Роланд. Він був головою правління Міжнародного фонду Івана Франка, вченим-інженером та громадським діячем.