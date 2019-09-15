У Канаді главу розвідпідрозділу поліції звинувачують у витоку даних

У Канаді заарештували генерального директора розвідувального підрозділу Королівської кінної поліції Кемерона Ортіса. Його звинувачують в порушенні закону про безпеку інформації.

Сторона обвинувачення стверджує, що офіцер отримав і опрацював конфіденційну інформацію, щоб потім передати її третім особам. Кемерона Ортіса затримали три дні тому. Чергове слухання у справі призначено на 20 вересня.

За даними агентства Reuters, Ортіса також звинувачують в неправомірному використанні кредитної картки.

У серпні, за даними Deutsche Welle, офіцер Кемерон Ортіс курирував перевірку можливого відмивання через Канаду 14-ти мільйонів доларів російськими чиновниками. Вперше про цю схему повідомив юрист фонду Hermitahge Capital Сергій Магнітський.

«Можу запевнити, що влада сприймає цей інцидент дуже серйозно», – сказав журналістам прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Сергій Магнітський займався розслідуванням корупційних схем в Росії. Його заарештували 11 років тому за звинуваченням в ухиленні від сплати податків. Через рік після арешту Магнітський помер у СІЗО.