Держкіно просить не допускати фільми російського виробництва до участі у Каннському фестивалі

Державне агентство України з питань кіно просить Каннський кінофестиваль не допускати фільми російського виробництва до участі у заході.

«Оскільки, незважаючи на заклик України до світових кіноспільнот бойкотувати російський кінематограф, в основну конкурсну програму Каннського кінофестивалю включена робота російського режисера Кіріла Сєрєбрєннікова «Дружина Чайковського», а українські режисери та інші кінематографісти в цей час змушені або воювати проти російського нападу, або ховатися в бомбосховищах, або волонтерити в тилу, хоча, звісно, теж обрали би можливість знімати кіно як Сєрєбрєнніков, та Росія позбавила їх такої розкоші, Держкіно знову звертається до Каннського фестивалю із закликом не допускати фільми російського виробництва до участі у фестивалі», – йдеться у заяві. Держкіно.

У відомстві наголошують: «Одночасне представлення країни-агресора та України на одному майданчику є неприпустимим та призведе до зміщення фокусу з жахіть війни та боротьби українців за свою ідентичність на привернення уваги до російської пропаганди щодо примирення через культуру».

Каннський кінофестиваль проходитиме 17-28 травня.

Україна везе на фестиваль стрічку кінорежисера Максима Наконечного «Бачення метелика». Від Росії в основну конкурсну програму потрапив фільм режисера Кирила Сєрєбрєннікова «Дружина Чайковського».