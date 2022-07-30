У Міноборони обіцяють найближчим часом запуск капеланської служби ЗСУ

Найближчим часом в Україні відбудеться запуск капеланської служби Збройних сил України, повідомила у фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Україна унікальна не лише волелюбством нашого народу, а й безконфліктною мультиконфесіональністю. Власне, капеланське братерство це теж доводить. У нас найближчим часом запускається капеланська служба ЗСУ – на виконання норм нового закону», – повідомила Маляр.

Вона відзначила важливість задоволення духовних потреб військових та підтримку їхнього морального духу.

«Широкомасштабна війна поставила наших захисників і захисниць перед новими дуже складними викликами, а, отже, моральна та духовна підтримка потрібні як ніколи», – додала Маляр.

Капелани або священники, які здійснюють душпастирство над військовими, активно присутні на передовій із 2014 року. Втім лише торік президентом був підписаний закон «Про Службу військового капеланства».

Законом передбачено, що така служба стає окремою структурою у складі Збройних сил України, Національної гвардії України, Держприкордонслужби та інших законних військових формувань. У ній передбачено орган управління, участь військових капеланів. Мета служби – задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців, працівників та членів їхніх сімей у мирний і воєнний час.

Гранична чисельність Служби військового капеланства не може становити менше 0,15% граничної чисельності, відповідно, ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та інших військових формувань.

Військовим капеланом може бути громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримав від керівного центру (управління) мандат на право здійснення військової капеланської діяльності.

Обов’язковою вимогою для зайняття посади військового капелана є наявність вищої богословської освіти.

Військові капелани проходять навчання за спеціальною програмою підготовки військових капеланів у навчальному центрі ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ.