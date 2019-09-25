Капітану судна «Мрія», яке звинувачували в поставці палива ЧФ Росії, оголосили підозру

Прокуратура АРК повідомила про підозру капітану судна «Мрія» за звинуваченням у повторному порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України і виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави.

Як повідомляє пресслужба відомства, підозрюваний, будучи капітаном судна VILGA (тепер «Мрія»), у травні, червні й вересні 2015 року заходив у закритий порт «Севастополь» із метою доставки нафтопродуктів на головну нафтобазу Чорноморського флоту ВМФ Росії.

За даними джерел проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, капітаном є Олександр Никитенко. Він народився 1959 року в місті Білопілля Сумської області, зареєстрований у російській Астрахані.

У кінці серпня заарештований раніше танкер «Мрія» був доставлений у порт Херсона.

Раніше повідомлялося, що капітан арештованого судна відмовився слідувати в порт Херсона і виконувати рішення Херсонського апеляційного суду, який 19 серпня задовольнив апеляцію прокуратури АРК і наклав арешт на судно.

10 серпня прокуратура АРК провела обшук у Херсоні на судні «Мрія».

У реєстрах міжнародного судноплавства згадується танкер з колишньою назвою VILGA, який зараз називається «Мрія» (MRIYA) і недавно був перереєстрований під прапором України. За даними сайту MarineTraffic, у середині серпня судно залишило порт у Херсоні, взявши курс на Одесу, а потім вийшло в нейтральні води Чорного моря.

Після анексії Росією українського Криму в 2014 році уряд України оголосив всі кримські порти закритими, вхід у них будь-якого судна є порушенням не тільки законодавства України, а й міжнародних норм судноплавства.