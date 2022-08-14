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Озброєний чоловік протаранив огорожу біля будівлі Капітолію – поліція США

Інцидент стався 14 серпня після 4-ої ранку за місцевим часом (фото архівне)

Озброєний чоловік протаранив автомобілем огорожу біля будівлі Капітолію у Вашингтоні, відкрив вогонь у повітря і застрелився, повідомила поліція США.

Інцидент стався 14 серпня після 4-ої ранку за місцевим часом. У будівлі Капітолію засідає американський парламент. Конгресмени і сенатори у серпні пішли у літню відпустку, в повідомленні поліції сказано, що підозрюваний, ймовірно, не ставив за мету напасти на одного з них і, ймовірно, не цілився ні в кого з поліцейських.

У повідомленні поліції не йдеться про те, чи вдалося підозрюваному прорватися через загородження. Його ім’я і вік не називають.

2 квітня 2021 року 25-річний житель Індіани врізався на автомобілі в огорожу біля будівлі Капітолію, протаранивши двох поліцейських. Він спробував напасти на них із ножем, але був застрелений. Один співробітник поліції загинув.

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