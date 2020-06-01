Київ та п’ять областей не відповідають вимогам виходу з карантину – МОЗ

Київ та п’ять областей не відповідають вимогам виходу з карантину, повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

У Києві, Волинській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях перевищений показник інцидентності. Він повинен бути нижчим, ніж 12 хворих на 100 тисяч населення.

Крім того, виявлене недостатнє охоплення тестуваннями в Донецькій області.

Максимальний показник завантаженості ліжок в лікарнях не перевищений у жодному з регіонів.

Станом на ранок 1 червня в Україні виявили 24 012 випадків інфікування коронавірусом. Померли 718 людей, одужали 9 690.