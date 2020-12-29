Помер легендарний французький модельєр П’єр Карден

У віці 98 років помер відомий французький модельєр П’єр Карден, повідомляють у вівторок західні інформагенції.

Повідомляється, що помер Карден у лікарні в Парижі, причину смерті не вказують.

Про причину смерті наразі не повідомляють.

Карден народився в 1922 році біля Венеції на півночі Італії, звідки його родина емігрувала до Франції у місто Сент-Етьєн. Його професійна діяльність почалася в Парижі, працював в ательє Крістіана Діора, згодом створив власний бренд в 1950 році. Заснував однойменний парфумерний бренд Pierre Cardin, з 80-х років – власник відомого в Парижі ресторану Maxim’s.