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29 грудня 2020, Київ 16:16
Новини | Міжнародні

Помер легендарний французький модельєр П’єр Карден

П’єр Карден

У віці 98 років помер відомий французький модельєр П’єр Карден, повідомляють у вівторок західні інформагенції.

Повідомляється, що помер Карден у лікарні в Парижі, причину смерті не вказують.

Про причину смерті наразі не повідомляють.

Карден народився в 1922 році біля Венеції на півночі Італії, звідки його родина емігрувала до Франції у місто Сент-Етьєн. Його професійна діяльність почалася в Парижі, працював в ательє Крістіана Діора, згодом створив власний бренд в 1950 році. Заснував однойменний парфумерний бренд Pierre Cardin, з 80-х років – власник відомого в Парижі ресторану Maxim’s.

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