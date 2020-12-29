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30 грудня 2020, Київ 01:20
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Легендарний французький модельєр П'єр Карден помер у віці 98 років

Легендарний французький модельєр П'єр Карден помер у віці 98 років
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Легендарний французький модельєр П'єр Карден помер у віці 98 років

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Відомий французький модельєр П'єр Карден помер на 99-му році життя. Повідомляють, що помер Карден у лікарні в Парижі, причину смерті не вказують. Карден народився в 1922 році біля Венеції на півночі Італії, звідки його родина емігрувала до Франції у місто Сент-Етьєн. Його професійна діяльність почалася в Парижі, працював в ательє Крістіана Діора, згодом створив власний бренд у 1950 році. Карден став першим кутюр'є, обраним членом Французької академії образотворчих мистецтв. (Відео Reuters)

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