Легендарний французький модельєр П'єр Карден помер у віці 98 років

Відомий французький модельєр П'єр Карден помер на 99-му році життя. Повідомляють, що помер Карден у лікарні в Парижі, причину смерті не вказують. Карден народився в 1922 році біля Венеції на півночі Італії, звідки його родина емігрувала до Франції у місто Сент-Етьєн. Його професійна діяльність почалася в Парижі, працював в ательє Крістіана Діора, згодом створив власний бренд у 1950 році. Карден став першим кутюр'є, обраним членом Французької академії образотворчих мистецтв. (Відео Reuters)