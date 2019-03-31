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31 Березень 2019, Київ 08:52
Новини | Події

ДСНС: у Карпатах через відлигу є небезпека сходження лавин

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає, що через потепління у Карпатах зросла небезпека сходження снігових лавин

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає, що через потепління у Карпатах зросла небезпека сходження снігових лавин.

«За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з відлигою 30 – 31 березня на високогір’ї східної частини Закарпатської та 30 березня – 1 квітня на високогір’ї Iвано-Франкiвської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)», – ідеться в повідомленні рятувальників.

В Україні 31 березня потеплішає до 18 градусів тепла, повідомили цього тижня синоптики.

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