ДСНС: у Карпатах через відлигу є небезпека сходження лавин

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає, що через потепління у Карпатах зросла небезпека сходження снігових лавин.

«За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з відлигою 30 – 31 березня на високогір’ї східної частини Закарпатської та 30 березня – 1 квітня на високогір’ї Iвано-Франкiвської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)», – ідеться в повідомленні рятувальників.

В Україні 31 березня потеплішає до 18 градусів тепла, повідомили цього тижня синоптики.