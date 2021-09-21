У Карпатах – мороз, вранці було -6

На горі Піп Іван Чорногірський вранці 21 вересня зафіксували мороз: -6 грудусів Цельсія, повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

«На горі Піп Іван Чорногірський – хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5-6 м/с, температура навколишнього середовища -6°С», – йдеться в повідомленні.

Атмосферний фронт, який минулого тижня зайшов в Україну із заходу, приніс дощі і похолодання на більшу частину території країни.

Тим часом, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 19 вересня до Києва завітала метеорологічна осінь. За кліматичною нормою 1991-2020 рр. вона розпочалася на три дні пізніше, кажуть метеорологи.

Середньодобова температура повітря цього дня знизилась нижче +15 градусів і становила +11,9°С. За прогнозом Українського гідрометцентру, температура повітря і надалі буде знижуватися. Найпізніше метеорологічна осінь до Києва завітала минулого року – 15 жовтня.