Циклон із дощами прийшов в Україну раніше – синоптики

На захід України прийшов атмосферний фронт, який упродовж кількох наступних днів принесе дощі і похолодання на більшу частину території країни.

«Атмосферний фронт західного циклону прийшов до нас раніше строку: замість вночі, надійшли дощі в західну частину Україну зараз ввечері. Завтра в західних областях дощі не просто втримаються, а будуть навіть значними. Також дощі 17 вересня ймовірні на півночі України та на Вінниччині. Схід, Південь, значна частина центральних областей поки побудуть у сухій погоді», – інформує синоптик Наталка Діденко.

«Температура повітря в Україні становитиме +17 +22, на Півдні до +25 градусів, на крайній півночі +12 +16 градусів. У Києві завтра – періодичний дощ. Вдень до +20 градусів. Надалі – поступове похолодання. Найдовше тепла погода втримається на сході та південному сході України», – додає Діденко.

За даними американського погодного сайту wunderground.com, в Києві дощовими, але відносно теплими будуть два наступні дні. Вже з понеділка, 20 вересня, холодно буде майже так, як у листопаді – вдень буде до +9 +12, вночі – лише +3 +4 градуси.