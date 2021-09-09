У Путіна вважають, що «в глобальному потеплінні є плюси» для Росії

Спецпредставник президента Росії з питань клімату Руслан Ельдегеріев заявив, що «в глобальному потеплінні є плюси» для його країни. Слова чиновника цитує видання РБК.

На думку спецпредставника, при підвищенні середньосвітової температури «можна буде вирощувати сільськогосподарські культури в північних широтах, де вони раніше не могли рости». При цьому Ельдегеріев зазначив, що зараз там відсутня відповідна інфраструктура, «немає доріг і портів, а значить можливості вивезти продукцію».

Разом з тим спецпредставник Путіна наголосив, що у глобального потепління є і «велике число істотних мінусів», зокрема, «деградація ґрунтів».

У серпні міжурядова група експертів зі зміни клімату при ООН оприлюднила доповідь, в якій зміни клімату на Землі названі «катастрофічними». Згідно зі звітом, за останні 40 років середня температура на планеті зростала значно швидше, ніж за будь-який порівнянний період у попередні 2000 років, а останні п’ять років були найспекотнішими за всю історію метеоспостережень, тобто з 1850 року.

Автори доповіді, це понад дві сотні вчених з усього світу, вважають, що в найближчі десятиліття, якщо не вжити екстрених заходів, зміна клімату стане незворотньою і призведе до підвищення середньосвітовий температури на 1,5 градуса. Вчені не виключають, що вже до 2050 року Арктика буде практично повністю звільнятися від льоду щонайменше один раз на рік. Основною рушійною силою глобального танення льодовиків екологи вважають людський вплив.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґ утерріш назвав доповідь експертів «червоним кодом для людства», додавши, що документ «повинен прозвучати похоронним дзвоном для вугілля і викопного палива, перш ніж вони знищать нашу планету».