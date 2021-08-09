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Група експертів ООН 9 серпня представить звіт про зміни клімату

Активісти вимагають від урядів світу дій для подолання негативних наслідків кліматичних змін, Рим, архівне фото, 2019 рік

Головний науковий орган ООН з питань зміни клімату 9 серпня планує оприлюднити в Женеві важливу доповідь, у якій підсумує нову оцінку впливу кліматичних змін на життя людей.

Міжурядова група експертів зі зміни клімату підсумує результати роботи за сім років, коли був опублікований попередній такий звіт.

Робота науковців стане доступною для ознайомлення за три місяці до того, як світові лідери зберуться у шотландському місті Глазго для обговорення та ухвалення нового плану щодо обмеження глобального зростання температури.

Майбутній саміт у Шотландії організатори називають найважливішою зустріччю з питань кліматичної кризи після Паризького саміту 2015 року.

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