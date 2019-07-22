Зеленський підписав указ про розвиток Карпат

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про розвиток регіону українських Карпат.

Як йдеться на сайті Офісу президента, указ підписаний «з метою стимулювання соціально-економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, розбудови рекреаційного, туристичного та етнокультурного потенціалу регіону українських Карпат».

Згідно з документом, уряд має у двомісячний термін затвердити програму розвитку Карпат до 2022 року і передбачити в бюджеті на «наступні роки».

Повідомляється, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

На початку квітня уряд схвалив Концепцію розвитку гірських територій українських Карпат, яка покликана сприяти збільшенню кількості робочих місць, підвищенню транспортної та інформаційної доступності гірських територій, охороні довкілля тощо.