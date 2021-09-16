Вибух, через який загинули туристи в Карпатах, міг спричинити снаряд Першої світової – поліція

Вибух снаряда часів Першої світової війни, за попередньою інформацією, став причиною загибелі двох туристів у Рахівському районі Закарпатської області і поранення ще п’ятьох, повідомила поліція Закарпаття.

Вибух стався ввечері 15 вересня.

«За викликом прибули рятувальники і слідчо-оперативна група поліції. За результатами першочергових слідчих дій встановлено, що на полонину Григорів, що на горі Кукол, на власних авто приїхала група туристів з Івано-Франківської області. Загалом було 12 людей, серед яких двоє дітей віком 2 та 5 років. На місці відпочинку туристи розмістили намети і почали розводити багаття. Невдовзі на тому місці, де відпочивальники розвели вогнище, пролунав вибух», – йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що п’ятеро людей шпиталізовані з травмами різного ступеню тяжкості й контузіями, а діти не постраждали.

«Відомо, що на вказаній території, де відпочивали туристи, проходила Лінія Арпада. На місці події виявлено вибоїну, що виникла внаслідок вибуху, та уламки металу з корозією, схожі на уламки снаряду часів Першої світової війни», – додали правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» і заявила, що у справі будуть призначені експертні дослідження, в результаті яких поліцейські з’ясують усі обставини події.