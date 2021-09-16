ДСНС: 2 людини загинули в Карпатах через вибух під час розпалювання багаття

У Карпатах, в долині гори Під-Берди, під час розпалювання багаття туристами стався вибух: загинули дві людини, ще четверо травмовані, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці 16 вересня.

«15 вересня о 21:20 на полонині Під-Берди поблизу села Вороненка Надвірнянського району під час відпочинку групи з 12 туристів (з них двоє дітей 2016 та 2018 р.н.) та розпалювання ними багаття стався вибух невстановленого походження, внаслідок чого загинули дві особи, три особи травмовані та одна особа зазнала контузії», – йдеться в повідомленні.

Рано-вранці 16 вересня травмованих осіб транспортували до підніжжя гори, передали медичним працівникам і шпиталізували, додали в ДСНС.

Що стало причиною вибуху – не повідомляють.