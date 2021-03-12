У метро Києва з’явилася карта «перших побачень»

У столичному метрополітені повідомили про появу карти «перших побачень».

«Усі найпопулярніші місця побачень у столиці пов’язані із метро. Це з’ясувала команда дослідників, яка за два місяці зібрала понад 500 історій та відмітила на інтерактивній мапі вказані містянами місця. Виявилось, що найчастіше зустрічі призначають на Контрактовій площі, Арсенальній, Хрещатику, Льва Толстого та Золотих воротах. Про історії цих побачень та особливості кожного місця тепер можна буде прочитати на вказаних станціях», – розповіла пресслужба столичної підземки.

Ініціатори кажуть: створена карта – мистецько-дослідницький проєкт, мета якого показати образ «київського побачення».

Повідомляється, що проєкт реалізований за підтримки Європейського союзу за програмою «Дім Європи».

Інформаційні постери на станціях метро будуть розміщені до 11 травня.