Соціологи розповіли про особливості сексуальної поведінки українців

Ініціативу у сексуальних стосунках українці частіше поділяють між двома статями (49%), водночас 40% респондентів кажуть, що частіше секс ініціює чоловік і лише 6% – жінка. Про це йдеться у дослідженні соціологічної групи «Рейтинг» під назвою «Гендерні ролі і стереотипи».

Соціологи звертають увагу на реалізацію стереотипу щодо активної ролі чоловіка і пасивної ролі жінки в цілому, а не лише в сексуальній сфері.

«Окрім цього, сексуальна компетентність чоловіків все ще передбачає, що чоловік більше повинен хотіти сексу, бути завжди «готовий». Норми жіночої сексуальної поведінки зворотні... Близько половини погодилися з тим, що для чоловіків секс важливіший, ніж для жінок та, що чоловіча дружба сильніша за жіночу», – йдеться в дослідженні.

Соціологи вказують, що секс після першого побачення допускають лише 5% опитаних, 44% вказали, що це залежить від обставин, для 50% це недопустимо.

«Щодо сексу після першого побачення, то дві третини жінок сказали, що це недопустимо, при тому, майже стільки ж чоловіків зазначили, що це залежить швидше від ситуації. Відсутність активної ролі жінок у цій сфері є відображенням еталонів сексуальної компетентності та суспільних очікувань: жінка не проявляє ініціативу та не погоджується на секс на першому побаченні, і це отримує схвалення, у чоловіків навпаки: чоловік, який не проявляє ініціативу втрачає у своїй маскулінності», – пояснюють фахівці.

У питанні запрошення на побачення не спостерігається суттєвої різниці у поглядах між чоловіками та жінками, вказано в дослідженні.

«Щодо оплати в ресторані ініціативу більше беруть на себе самі чоловіки, при тому, що 25% жінок допускають розподіл витрат. Водночас можливість оплати походу в ресторан лише жінкою опитані практично не допускали», – повідомили соціологи.

Опитування проходило 27-28 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед повнолітнього населення (1500 респондентів) у всіх регіонах, крім окупованих територій.