У Карибське море увійшов авіаносець США після звинувачень проти Кастро

Американський атомний авіаносець Nimitz у супроводі бойових кораблів увійшов до Карибського моря, повідомило Південне командування збройних сил США після того, як у середу стало відомо, що Вашингтон висунув звинувачення щодо колишнього очільника Куби Рауля Кастро та ще п’ятьох осіб.



«Ласкаво просимо до Карибського моря, авіаносна ударна група Nimitz!», – йдеться у пості американського командування у соцмережі X. Публікацію супроводжує відеоролик, що демонструє можливості корабля.



США звинувачують 94-річного екскерівника Куби та її неформального лідера Рауля Кастро у змові з метою вбивства чотирьох осіб, включаючи трьох американських громадян, повідомило американське міністерство юстиції. Справа пов’язана з подіями 1996 року, коли кубинські ВПС збили два цивільні літаки правозахисної організації Brothers to the Rescue. Ця група була заснована кубинськими емігрантами, які використовували авіацію для пошуку кубинців, що біжать із країни морем.

Президент США Дональд Трамп назвав пред'явлення Кастро і кільком кубинським військовим звинуваченням «дуже важливим моментом» і, незважаючи на перекидання авіаносця, виключив військову ескалацію щодо Куби.

«Ескалації не буде. Я не думаю, що в цьому є потреба. Послухайте, країна розвалюється. Це повний бардак, і вони, схоже, втратили контроль», – сказав голова Білого дому у розмові з журналістам у середу.



Reuters називає кримінальне переслідування владою США Рауля Кастро «серйозною ескалацією кампанії тиску Вашингтона на комуністичний уряд острова». З моменту повернення Трампа в Білий дім відносини між Вашингтоном і Гаваною різко загострилися.



На початку 2026 року Вашингтон запровадив нафтову блокаду Куби. У результаті країна зіткнулася з найважчою економічною кризою за останні десятиліття. Вона супроводжується масштабним дефіцитом енергоносіїв; регулярно відбуваються відключення електроенергії, що триває кілька годин. Крім нестачі палива кубинці відчувають нестачу продовольства та багатьох інших товарів першої необхідності.



У Вашингтоні також заявляли, що домагаються усунення від влади президента Куби Мігеля Діас-Канеля.



Рауль Кастро був одним із лідерів Кубинської революції 1959 року і протягом десятиліть обіймав ключові посади у керівництві країни. Після хвороби старшого брата Фіделя Рауль Кастро він став фактичним, а згодом офіційним керівником Куби. У 2018 році Рауль Кастро пішов з посади глави держави.