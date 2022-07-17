Посольство РФ погрожує швейцарській газеті судом через карикатури на Путіна

Посольство Росії у Швейцарії заявило про готовність звернутися до правоохоронних органів цієї країни у зв'язку із публікацією у швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung (NZZ) карикатур на російського президента Володимира Путіна. Про це йдеться у листі на ім'я головного редактора газети, опублікованому у суботу на сайті дипломатичної місії.



Російське посольство вважає, що карикатури мають наклепницький і образливий характер, а їх публікація може порушувати статті Кримінального кодексу Швейцарії про поширення відомостей, що ганьблять честь і гідність третіх осіб, а також наклепи.



Як зазначає DW, приводом для звернення став матеріал, що вийшов у газеті 9 липня. На сайті видання він був опублікований 25 червня. Статтю було присвячено мемам, пов'язаним із війною в Україні. Окрім іншого, стаття супроводжується карикатурним зображенням Путіна з клоунським носом та малюнком веселки на обличчі. Твіт супроводжується хештегом «Путін – воєнний злочинець». Ще один твіт у статті зображує російського президента у його робочому кабінеті, який сидить на унітазі.



Карикатури обурили російське посольство. «Щодо особистості президента Росії, то він, як відомо, є глибоко віруючою православною людиною і виступає за збереження традиційних християнських цінностей у російському суспільстві (і явно не є шанувальником ЛГБТ-спільноти, у зв'язку з чим райдужна розмальовка його обличчя, як кажуть на Русі, «ні до села – ні до міста»)», – пише посольство РФ.

Використане у матеріалі визначення «воєнний злочинець» стосовно Путіна дипмісія назвала «бездоказовою прямою образою».



Російському посольству також не сподобалося зображення президента України Володимира Зеленського в образі героя коміксів Marvel.



У газеті Neue Zürcher Zeitung листа поки не коментували. Після російського вторгнення в Україну західні ЗМІ публікували чимало карикатур на Володимира Путіна.