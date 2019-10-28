Члени Європарламенту їдуть у спірний регіон Кашмір

Делегація членів Європарламенту відвідає спірний гімалайський регіон Кашмір 29 жовтня. Відвідати, зокрема, заплановано головне місто в регіоні, контрольоване Індією, – Срінаґар.

Делегація ЄС в Індії заявила, що візит є «неофіційними» і здійснюватиметься деякими членами як «особистий».

У заяві офісу прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді йдеться, що візит повинен дати делегації «чітке уявлення про пріоритети розвитку і управління в регіоні».

Раніше Нью-Делі відмовив спеціальним доповідачам ООН, конгресменам США та іноземним журналістам в доступі до регіону.

Серпневе рішення Нью-Делі про скасування особливого конституційного статусу контрольованого Індією Кашміру і посилення заходів безпеки, викликало нову напруженість у відносинах між Пакистаном та Індією.

Пакистан з мусульманською більшістю та індуїстська Індія вели три війни з часу здобуття незалежності від Великобританії в 1947 році, дві з яких були за контроль над Кашміром, на який претендують обидві країни.