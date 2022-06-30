Використання Росією Каспійського моря для ударів по Україні порушує Конвенцію про його статус – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що використання Росією Каспійського моря для ракетних ударів по Україні порушує Конвенцію про статус Каспійського моря



«Використання Росією Каспійського моря для ракетних обстрілів України порушує Конвенцію про статус Каспійського моря 2018 року, яка визначила його як зону миру. Використання Каспії для актів агресії є неповагою до інших країн регіону та підриває регіональну безпеку», – написав він у твіттері.

Як уточнюють в МЗС, пункт 2 статті 3 конвенції передбачає «використання Каспійського моря в мирних цілях, перетворення його в зону миру, добросусідства і співробітництва, вирішення усіх питань пов’язаних з Каспійським морем мирними засобами».



Україна закликає держави Каспійського регіону докласти максимальних зусиль, аби змусити РФ дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов'язань, зокрема цієї конвенції.

«Закликаємо країни-учасниці конвенції спонукати Росію припинити використання акваторії Каспійського моря для продовження збройної агресії проти України, а також унеможливити подальшу мілітаризацію регіону та втягування його у збройний конфлікт», – додають у МЗС.

Конвенцію про правовий статус Каспійського моря підписали Азербайджан, Іран, Казахстан, Росія і Туркменістан.

Росія регулярно використовує Каспійське море для завдання ракетних ударів по Україні. Зокрема, за даними Повітряних сил ЗСУ, останній удар по Києву був завданий з регіону Каспійського моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 23 червня змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.