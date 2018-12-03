Катар заявляє про намір вийти з ОПЕК

Катар з 1 січня 2019 року виходить з організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). Про таке рішення 3 грудня оголосив міністр енергетики країни Саад аль-Каабі.

За його словами, організації вже повідомили про плани Катару.

Зараз в організацію входять 15 країн, найбільший виробник нафти з них – Саудівська Аравія. Минулого року відносини між Саудівською Аравією і Катаром різко загострилися. Ер-Ріяд, разом із ОАЕ, Бахрейном і Єгиптом, розірвав зв’язки з Дохою, звинувативши владу Катару в підтримці тероризму.

Катар – найбільший експортер скрапленого природного газу в світі.

ОПЕК своєю місією називає «координацію й об’єднання нафтової політики країн-членів і забезпечення стабілізації нафтових ринків».