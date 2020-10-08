Прокуратура відкрила справу через факти катувань бойовиками цивільних на окупованій території Луганщини    

Луганська обласна прокуратура повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом катувань і жорстокого поводження з цивільним населенням на окупованій території Луганщини, повідомила пресслужба відомства у середу. Повідомляється, що до цього спонукала доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини «Щодо ситуації з правами людини в Україні».

«За наданими матеріалами, представники «міністерства державної безпеки» та «міністерства внутрішніх справ» так званої «ЛНР», що контролюються окупаційною адміністрацією РФ, незаконно затримують громадян та, утримуючи у підвалах, змушують зізнаватися у «шпигунстві» на користь України й «співпраці» з СБУ. Цивільне населення піддають тортурам та катуванню, застосовують фізичну силу та сексуальне насильство, використовують електричний струм та методи удушення газом. Затриманих позбавляють їжі та доступу до туалету. Для залякування людей учасники воєнізованих формувань погрожують фізичною розправою», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі стверджують, що відомі дані про конкретних мешканців Луганська та області, які постраждали від протиправних дій представників окупаційної адміністрації.

22 вересня була презентована доповідь Моніторингової місії ООН з прав людини щодо ситуації в Україні з інформацією про свавільні затримання, катування, жорстоке поводження, вплив конфлікту і COVID-19 на населення у зоні конфлікту, дискримінацію та насильство в окупованому Росією Криму та на окупованих частинах Донбасу.