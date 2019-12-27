Щонайменше 14 людей загинули внаслідок катастрофи літака в Казахстані

Щонайменше 14 людей загинули в Казахстані внаслідок катастрофи пасажирського літака авіакомпанії Bek Air. Уранці 27 грудня літак Fokker-100, який прямував до Нур-Султана, під час вильоту з аеропорту Алмати відразу після зльоту втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховим будівлею. Вибуху і загоряння в результаті аварії не було.

На борту лайнера перебували 95 пасажирів і п’ятеро членів екіпажу.

Крім дев’яти загиблих, відомо також про травмованих. Щонайменше п'ятеро людей перебувають у тяжкому стані, інформує у фейсбуці міжнародний аеропорт Алмати. За даними російських інформагенцій, у тяжкому станіі перебувають щонайменше 22 людини. Рятувальні служби евакуювали пасажирів із місця аварії.

Причини катастрофи літака поки невідомі. Всі польоти лайнерів даного типу в Казахстані тимчасово припинені.

Авіакомпанія Bek Air заснована в 1999 році і є першим у Казахстані лоукостером, які здійснює регулярні внутрішні та міжнародні рейси. Парк компанії складається з семи літаків типу Fokker-100. Вони були випущені компанією з Нідерландів, яка збанкрутувала 1997 року.