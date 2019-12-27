У Казахстані вранці 27 грудня літак Fokker-100, який прямував до Нур-Султана, під час вильоту з аеропорту Алмати відразу після зльоту втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховою будівлею. Вибуху і загоряння в результаті аварії не було. На борту пасажирського літака авіакомпанії Bek Air перебували 95 пасажирів і п’ятеро членів екіпажу. Щонайменше 15 людей загинули, відомо також про травмованих. Серед пасажирів літака було двоє громадян України, їх госпіталізували. (Відео Казахської редакції Радіо Свобода).