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27 грудня 2019, Київ 12:43
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Наслідки авікатастрофи у Казахстані – відео

Наслідки авікатастрофи у Казахстані – відео
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У Казахстані вранці 27 грудня літак Fokker-100, який прямував до Нур-Султана, під час вильоту з аеропорту Алмати відразу після зльоту втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховою будівлею. Вибуху і загоряння в результаті аварії не було. На борту пасажирського літака авіакомпанії Bek Air перебували 95 пасажирів і п’ятеро членів екіпажу. Щонайменше 15 людей загинули, відомо також про травмованих. Серед пасажирів літака було двоє громадян України, їх госпіталізували. (Відео Казахської редакції Радіо Свобода).

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