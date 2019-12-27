Авіакатастрофа в Казахстані: кількість загиблих зросла до 15, 66 людей у лікарні

Кількість загиблих внаслідок катастрофи літака Fokker-100 в Казахстані вранці 27 грудня зросла до 15, повідомляє влада країни. Ще 66 людей перебувають у лікарнях із травмами різного ступеня, дехто – в тяжкому стані.

Всього на борту пасажирського літака авіакомпанії Bek Air, що прямував з Алмати до Нур-Султана і впав після зльоту, було 95 пасажирів і п’ятеро членів екіпажу. Раніше повідомляли про 14 загиблих.

За даними авіаційної служби, літак «втратив висоту під час зльоту і пробив бетонну огорожу», а потім влетів у двоповерхову будівлю.

Наразі невідомо, чи є загиблі в цій будівлі.

До рятувальної операції, за даними влади Казахстану, залучили близько тисячі людей.

Причини катастрофи літака поки що невідомі. Всі польоти лайнерів такого типу в Казахстані тимчасово припинені.

Авіакомпанія Bek Air заснована в 1999 році і є першим у Казахстані лоукостером, які здійснює регулярні внутрішні та міжнародні рейси. Парк компанії складається з семи літаків типу Fokker-100. Вони були випущені компанією з Нідерландів, яка збанкрутувала 1997 року.