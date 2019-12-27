Двоє українців госпіталізовані після авіакатастрофи в Казахстані

Серед пасажирів літака, який впав під час злету в аеропорту міста Алмати в Казахстані, було двоє громадян України, повідомляє казахстанський сайт «Литер».

За цими даними, жінка 1990 року народження і чоловік 1991 року народження отримали компресійний перелом хребта без порушення кісткової провідності.

Кількість загиблих внаслідок катастрофи літака Fokker-100 в Казахстані вранці 27 грудня зросла до 15, повідомляє влада країни. Ще 66 людей перебувають у лікарнях із травмами різного ступеня, дехто – в тяжкому стані.

Всього на борту пасажирського літака авіакомпанії Bek Air, що прямував з Алмати до Нур-Султана і впав після зльоту, було 95 пасажирів і п’ятеро членів екіпажу. Раніше повідомляли про 14 загиблих.

За даними авіаційної служби, літак «втратив висоту під час зльоту і пробив бетонну огорожу», а потім влетів у двоповерхову будівлю.