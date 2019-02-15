До українців, депортованих із Казахстану, не пустили консула, він готує ноту

Український консул в Астані Іван Алмаші заявляє, що влада Казахстану не пустила його до громадян України Людмили Волошиної й Валерія Явтушенка, депортованих із країни.

«Консульську посадову особу не допустили до наших громадян. Це кричущий факт порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Ми підготуємо спеціальну ноту через те, що нам не дали можливості зустрітися з громадянами України», – сказав Алмаші Радіо Свобода.

Двох спостерігачів Італійської федерації з прав людини, громадян України Людмилу Волошину і Валерія Явтушенка, депортували з Астани 15 лютого ранковим авіарейсом до Києва, поліція затримала їх напередодні.

Влада Казахстану звинуватила їх у порушенні міграційного законодавства.

Місцеві видання з посиланням на поліцію повідомляли, що Волошина і Явтушенко задекларували своє перебування в Казахстані як приватне, при цьому брали участь у роботі правозахисної групи.

Представник Італійської федерації з прав людини в Польщі Максим Ситников повідомив Радіо Свобода, що Волошина і Явтушенко 15 лютого мали зустрітися з колишнім головою міського суду Актау Маліком Кенжалієвим.

Його звільнили після того, як суд ухвалив виправдальний вирок у справі місцевої жительки Айгуль Акбердієвої, обвинуваченої в «закликах до захоплення влади».

Кенжалієв 11 лютого оприлюднив кілька відеозаяв, в яких назвав звільнення політично мотивованим і закликав міжнародних правозахисників допомогти йому і його колегам.

Водночас 14 лютого після того, як стало відомо про затримання Волошиної і Явтушенка, суддя оприлюднив нове відео, в якому відмовився від попередніх заяв.

Він додав, що неправильно зрозумів ситуацію зі справою Акбердієвої і похвалив політику президента Нурсултана Назарбаєва і його реформу системи правосуддя.