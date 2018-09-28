У Казахстані оштрафували документаліста, який знімав фільм про заворушення у Жанаозені

Спеціалізований адміністративний суд міста Актау в Казахстані оштрафував на 60 тисяч тенге (близько 165 доларів) громадянина Франції, режисера студії Ligne de Front, журналіста Венсана Прадо за «порушення закону про міграцію», повідомляє казахстанська служба Радіо Свобода «Радіо Азаттик».

Незважаючи на те, що в документаліста була акредитація, суддя оштрафувала його за те, що у нього не було дозволу на роботу в країні.

Прадо приїхав в Актау на зйомки документального фільму про протести нафтовиків, які переросли у масові заворушення, в Жанаозені в 2011 році, де загинули близько півтора десятка людей.

Поліція затримала журналіста, коли він розмовляв з місцевими активістами. Він провів кілька годин у відділенні міграційної поліції, а 27 вересня відбувся суд.

Суддя заборонила кореспондентові Радіо Свобода записувати те, що відбувається на диктофон, фотографувати і вести відеозйомку.

«Я заплатив 60 тисяч тенге. Після акредитації я думав, що будь-який незалежний журналіст може працювати в Казахстані. Але, незважаючи на мою акредитацію, мені заборонили мою діяльність. У зв’язку з цим я сумніваюся в дотриманні прав активістів і громадян», – сказав Прадо після суду.

47-річний Венсан Прадо прибув в Актау ввечері 26 вересня на зйомки фільму. Протягом наступних трьох днів він планував відвідати Жанаозен і Шетпе в Мангістауській області, щоб зняти фільм про події в Жанаозені.

Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» зажадала негайно звільнити французького журналіста і надати йому можливість продовжити роботу. В організації назвали затримання Прадо «необґрунтованим перешкоджанням свободі слова».