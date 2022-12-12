Після вторгнення РФ в Україну 19 іноземних компаній переїхали з Росії до Казахстану

Після вторгнення РФ в Україну 19 іноземних компаній, які раніше працювали в Росії, переїхали до Казахстану, повідомив прем’єр-міністр Казахстану Аліхан Смаїлов.

«Триває робота із залучення низки іноземних компаній до Казахстану. На сьогодні до Казахстану прибули 19 компаній, з іншими ми ведемо переговори», – сказав Смаїлов.

Раніше він заявив, що близько 300 великих компаній готові перенести виробництва та офіси з Росії до Казахстану. До Казахстану вже «переселилися» Honeywell, inDriver, Fortescue, Marubeni та багато інших компаній.

Тисячі іноземних компаній покинули Росію після того, як ця країна вторглася в Україну. 320 з них повністю пішли з Росії.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду створити сприятливі умови для залучення в Казахстан іноземних компаній, які виходять з російського ринку.