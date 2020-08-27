Казахстан: Назарбаєву присвоїли статус «чемпіона за світ, вільний від ядерних випробувань»

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв удостоєний статусу «чемпіона за світ, вільний від ядерних випробувань». За даними МЗС країни, про це було оголошено на спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН, організованої до Міжнародного дня дій проти ядерних випробувань, які відзначається 29 серпня.

Повідомляється, що відзнакою Назарбаєва нагороджено «на знак визнання особистого історичного внеску Казахстану за час його правління у глобальні зусилля з побудови без’ядерного світу».

На початку липня в Нур-Султані (колишня Астана – ред.) першому президентові Казахстану Нурсултану Назарбаєву відкрили монумент. Чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв назвав Назарбаєва засновником сучасного Казахстану.

На честь Назарбаєва вже перейменована столиця Казахстану, міжнародний аеропорт столиці, іменем політика названі вулиці в містах по всій країні. Йому спорудили кілька пам’ятників, його портрет є на купюрі. Торік «Роскосмос» назвав на честь Назарбаєва споруджуваний на Байконурі російський ракетно-космічний комплекс.