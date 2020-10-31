Сотні людей взяли участь в акціях протесту в Казахстані
Близько 300 осіб взяли участь в санкціонованому мітингу 31 жовтня в Алмати, другому за величиною місті Казахстану. Акція протесту проводилася з вимогою політичних реформ і припинення політично мотивованих переслідувань. Демонстранти зачитали імена 200 осіб, які, за їхніми словами, є політичними в'язнями, а також закликали до свободи слова. Видатні правозахисники Бахитжан Торегожіна і Галим Агелеуов заявили, що дозвіл на проведення акції протесту було отримано після того, як дві попередні спроби були безуспішними. Причини, через які влада врешті-решт вирішила дозволити мітинг, не було названо. Прохання про проведення аналогічних заходів в інших містах, в солідарність з демонстрацією в Алмати, були відхилені.
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Лариса Денисенко
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