Сотні людей взяли участь в акціях протесту в Казахстані

Близько 300 осіб взяли участь в санкціонованому мітингу 31 жовтня в Алмати, другому за величиною місті Казахстану. Акція протесту проводилася з вимогою політичних реформ і припинення політично мотивованих переслідувань. Демонстранти зачитали імена 200 осіб, які, за їхніми словами, є політичними в'язнями, а також закликали до свободи слова. Видатні правозахисники Бахитжан ​​Торегожіна і Галим Агелеуов заявили, що дозвіл на проведення акції протесту було отримано після того, як дві попередні спроби були безуспішними. Причини, через які влада врешті-решт вирішила дозволити мітинг, не було названо. Прохання про проведення аналогічних заходів в інших містах, в солідарність з демонстрацією в Алмати, були відхилені.