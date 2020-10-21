Казахстан: парламентські вибори призначені на 10 січня

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв призначив вибори до нижньої палати парламенту на 10 січня.

Це будуть перші парламентські вибори в країні з моменту вступу Токаєва на посаду у 2019 році замість Нурсултана Назарбаєва, який подав у відставку після майже трьох десятиліть президентства.

Назарбаєв при цьому залишається на ключових владних позиціях. Він очолює Раду безпеки Казахстану та владну партію «Нур Отан».

Міжнародні оглядачі заявляють, що раніше вибори в Казахстані були ні вільними, ні чесними. Вони вказували на махінації, репресії проти опозиції та обмеження свободи преси.

Нижня палата парламенту Казахстану налічує 107 місць. 84 мандати мають представники партії «Нур Отак». Ще по сім місць належить провладній Комуністичній партії та ліберальній партії «Ак Жол». Інших дев’ять депутатів призначає Асамблея народу Казахстану – дорадчий орган, який контролює Назарбаєв.

Востаннє парламентські вибори в країні відбувалися в березні 2016 року.

Казахські активісти закликали владу допустити до виборів незалежних кандидатів, які не є членами шести офіційно зареєстрованих партій.