Токаєв склав присягу президента Казахстану

У столиці Казахстану Нур-Султані в 12 червня відбулася церемонія складання присяги президента Касимом-Жомартом Токаєвим. Під час церемонії у Палаці незалежності він заявив, що працюватиме над реалізацією стратегії свого попередника Нурсултана Назарбаєва.

На церемонії був присутній і сам колишній президент країни Нурсултан Назарбаєв. Він склав повноваження президента в березні після майже 30-річного, але, тим не менше, зберіг за собою вплив на важелі влади.

Токаєв приведений до присяги як президент країни вдруге. Перша його інавгурація відбулася 20 березня, після рішення Назарбаєва піти з посади.

За офіційними даними, 66-річний Токаєв набрав понад 70 відсотків голосів виборців на оголошених ним дострокових виборах президента Казахстану 9 червня. Ці вибори були затьмарені затриманнями сотень учасників мирних антиурядових протестів.

У середу Генпрокуратура Казахстану на тлі очікуваних сьогодні антиурядових протестів, учасники яких наполягають на нелегітимності минулих виборів, виступила із застереженням про відповідальність за порушення правил проведення мирних зібрань.

Раніше міжнародні спостерігачі заявили про численні порушення під час голосування 9 червня. Жодні з виборів, проведених в Казахстані з моменту здобуття незалежності в 1991 році, не були визнані міжнародними організаціями вільними і справедливими.